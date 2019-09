Bumble Bizz ist die neue Karriere-App zum Netzwerken – nur für Frauen

Das amerikanische Unternehmen Bumble, 2014 von der ehemaligen Tinder-Mitarbeiterin Whitney Wolfe gegründet, geht nun allerdings einen Schritt weiter und expandiert auch in den Business-Bereich. Seit kurzem ist die Ableger-App Bumble Bizz verfügbar, keine Dating- sondern eine Karriere-App, die sich explizit an Frauen wendet und vor allem ein Ort zum Netzwerken sein soll. Wer sich auf Stellensuche findet, kann hier potentielle Arbeitgeber*innen in der Nähe finden und Kontakt zu ihnen aufnehmen.