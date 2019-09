In diesen Jobs verdienst du in Deutschland 2017 am besten & am schlechtesten

Wenn man allerdings ein paar Jahre dabei ist, wirklich viel arbeitet, aber am Ende immer noch nichts übrig bleibt, um den Studentenstatus aufzuheben, kann ich langsam, aber sicher verstehen, dass auch monetäre Faktoren mit in die Berufswahl einfließen. Wohlwissend, dass es Menschen gibt, die wesentlich ehrgeiziger sind als ich und in ihrem Leben zu etwas bringen wollen, wie man immer so schön sagt.