Wobei Keyword vielleicht etwas irreführend ist, denn es sind eigentlich zwei Wörter, die die Essenz deines Sternzeichens beschreiben. Ein Beispiel: Die Keywords für Widder – die ihre individuellen Bedürfnisse meist sehr ernst nehmen – lauten „Ich bin“. „Die Keywords helfen dabei, den Geist zu öffnen und zum Kern oder der Essenz des Sternzeichens vorzudringen“, so die Astrologin Juliana McCarthy . In ihrem neusten Buch The Stars Within You: A Modern Guide To Astrology beschreibt sie jedes Sternzeichen bis ins kleinste Detail – inklusive der dazugehörigen Keywords. Im Vergleich zum Element oder dem Planeten, der deinem Sternzeichen zugeordnet wird , stellen die Keywords eine sehr verständliche Möglichkeit dar, herauszufinden, wie ein Sternzeichen so tickt und wie es die Welt sieht. „Selbst eine Person, die bisher noch nichts mit Astrologie zu tun hatte, weiß durch die Keywords intuitiv, was jedes Sternzeichen bedeutet und welche Charaktereigenschaften ihm zugeschrieben werden“, so McCarthy. „Zwei kleine, einfache Wörter können unglaublich viel über jemanden offenbaren“. Neugierig, welche es bei dir sind? Dann klick dich durch die Slideshow und finde es heraus!