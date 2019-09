Wir haben mit den AstroTwins gesprochen, an die wir uns in Sachen Astrologie im Vertrauen wenden, um Empfehlungen für die beste Berufswahl je nach Sternzeichen zu fragen. Die Empfehlungen der Zwillinge sind vielleicht genau das, was du brauchst, um deine Kreativität in Gang zu bringen. Und selbst, wenn du nicht an Astrologie glaubst, sind die Vorschläge eine gute Erinnerung daran, dass ein Überdenken deiner Stärken und Schwächen ein guter Ansatz sein kann, deiner Jobsuche einen Ruck in eine neue Richtung zu geben.