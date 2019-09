Sexhoroskop: Die passende Stellung für jedes Sternzeichen

In Zusammenarbeit mit den Gründerinnen des New Yorker Sex-Instituts Babeland , haben die Astrotwins nach der idealen Stellung für jedes Sternzeichen gesucht. Mit Babeland und den AstroTwins haben wir quasi zwei Expertenrunden an Land gezogen, deren kombinierte Kräfte zu einem berauschenden Guide der Liebeleien werden: je nach astrologisch fundierten Hinweisen auf Charakterzüge und persönliche Vorlieben, wurden jedem Sternzeichen Bettspielchen und Stellungen zugewiesen – natürlich ist das keine exklusive Verschreibung. Ausprobieren sollte schließlich jede, was sie möchte, allerdings könnte das manchen doch den Weg weisen.