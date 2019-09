Nun ja, mit dem Essen ist das immer so eine Sache. Unentschlossenheit im Leben hin oder her, wenn man für's Dinner 1267 Optionen zur Auswahl bekommt, fällt die Entscheidung eigentlich immer schwer. Es gibt nur selten diese ganz bestimmten Tage, an denen man auf nur eine Sache Lust, Hunger, Appetit hat. An allen anderen Tagen im Jahr kommt es immer wieder zur Qual der Wahl. Wir im Büro sind uns ziemlich einig, in unseren Köpfen gibt es – trotz des Wissens, dass es in der echten Welt nicht ganz so einfach ist – vorrangig drei Kategorien: „schnell & selbstgemacht“, „aufwändig, gesund & selbstgemacht“ und „schnell, nur selten gesund, nicht ganz billig, dafür muss ich mich nicht von der Couch bewegen“.