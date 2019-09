Diese Charaktereigenschaften sind typisch für dein Sternzeichen

Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zuerst finden wir raus, dass sich unsere Sternzeichen geändert haben und es jetzt ein dreizehntes gibt; dann hat uns die NASA noch daran erinnert, dass Astronomie und Astrologie zwei völlig unterschiedliche Disziplinen sind, und wir konnten ein bisschen aufatmen. Doch jetzt, wo sich der Staub gelegt hat, müssen wir uns mal ganz kurz mit dieser Neuigkeit befassen. Was ist mit dem geheimnisvollen Schlangenträger? Wie wirkt er sich auf uns aus? Was muss man über ihn wissen? Und für wen ist das relevant?