Ja, die Beziehung kann trotzdem kriseln oder die finanzielle Situation nerven. „Die Herausforderung kommen nicht, um in eine ‘Wehe mir‘-Mentalität zu verfallen, sondern vielmehr um Kraft zu sammeln und proaktiv zu werden“, sagt Edut. Mit anderen Worten, schlechte Sachen werden immer noch passieren, aber wenn du bereit bist, dich anzupassen und zu lernen (anstatt in Deckung zu gehen), wirst du okay sein.