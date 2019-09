So sehr wir die „klassische“ Astrologie (also die tropische Astrologie, die typischerweise vor allem im Westen praktiziert wird) lieben, die chinesische Astrologie kann uns mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, über uns verraten. Dieses astrologische System basiert auf dem Mondkalender, daher sind die chinesischen Sternzeichen durch das Jahr vorherbestimmt und nicht durch den Monat. Streng genommen haben sie nämlich auch gar nichts mit der Konstellation der Sterne zu tun. Der Mondzyklus wiederholt sich alle 12 Jahre, also gibt es, genau wie in der tropischen Astrologie, 12 chinesische Tierkreiszeichen. Sicher kennst du einige – etwa den Drachen, den Affen oder den Hund. Da wir uns aktuell im Jahr des Hundes befinden, wollen wir uns mal alle Tierkreiszeichen des chinesischen Systems näher anschauen.