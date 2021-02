Astro : ce que votre signe du zodiaque chinois dit de vous

En gardant cela à l'esprit, nous avons rassemblé les 12 signes du zodiaque chinois, leurs caractéristiques et les années passées où ils étaient chacun au pouvoir. Pour des informations plus approfondies sur votre signe, nous vous recommandons le livre de Theodora Lau, Children of the Moon , et le travail de l'astrologue George Tang (nos descriptions sont basées sur leurs écrits).