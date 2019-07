Dans son récent livre, The Stars Within You: A Modern Guide To Astrology , McCarthy décrit en détail chaque signe du zodiaque, et cela passe pas leurs expressions clés. Contrairement à la planète dominante ou l’élément dominant, l'expression clé d’un signe est un aperçu de la manière dont les signes du zodiaque voient le monde. « Même pour une personne qui n’y connait rien en astrologie, ces expressions clés permettent de se faire une idée des traits dominants de la personnalité de chaque signe, » explique McCarthy. « Avec ces deux petits mots, on en apprend énormément sur le signe. »