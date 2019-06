Alors que vous soyez, plutôt fourmi comme un Cancer ou cigale comme un Sagittaire, découvrez ce que vous apprend votre signe solaire sur votre manière de dépenser et utilisez ces connaissances pour vous assurer un avenir prometteur. Et souvenez-vous : une mauvaise dépense est une dépense qui n'est pas alignée à vos valeurs et priorités. Assumez qui vous êtes et vos choix de dépenses. Faites-le en pleine conscience et soyez fier·e de vos choix.