L'été 2022 nous apporte une connexion rare entre Uranus et le Nœud Nord de la Destinée le 31 juillet. S'il s'agit de la date exacte de cette union cosmique, les effets se font déjà sentir depuis janvier dernier et se prolongeront dans les années à venir. C'est la première fois depuis des siècles que cela se produit et il faudra attendre 2357 pour que cela se reproduise.La dernière fois qu'Uranus a traversé le signe du Taureau, c'était entre 1934 et 1941. La planète révolutionnaire traverse chaque signe du zodiaque en sept ans environ, et il lui faut 84 ans pour parcourir l'ensemble du zodiaque. Elle est entrée en Taureau en 2018, où elle réside actuellement et restera jusqu'en 2026 (après plusieurs mouvements en avant et en arrière à travers le Taureau et les premiers degrés du Gémeaux).Quand Uranus est en Taureau, elle apporte des changements importants aux sentiments vénusiens (Vénus étant la souveraine planétaire du Taureau). L'une des façons dont cela nous affectera le plus ? Notre sexualité. Ce sera une période propice à l'expérimentation et à la réalisation de nos fantasmes les plus secrets