Dein Sex-Horoskop für den Sommer 2022 ist da

Der Sommer 2022 beschert uns eine seltene Begegnung zwischen dem rebellischen Uranus und dem nördlichen Mondknoten des Schicksals am 31. Juli. Obwohl sie erst jetzt genau aufeinandertreffen, bahnen sich die Effekte dieser Konstellation schon seit dem Januar an – und werden uns noch jahrelang beschäftigen. Der Uranus und der nördliche Mondknoten stehen alle 15 Jahre in Konjunktion, doch ist dies das erste Mal seit Jahrhunderten, dass sie sich so direkt begegnen. Das nächste Mal ergibt sich das erst im Jahr 2357.