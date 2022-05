Comment flirter avec votre crush, selon son signe astrologique

Si vous côtoyez majoritairement des amateur·ices d'horoscope, le fait de connaître le signe du zodiaque d'une personne peut vous indiquer la bonne façon de l'aborder. Non pas que tous les Lions réagissent exactement de la même façon, mais il y a fort à parier qu'un Poissons préférera une approche plus douce qu'un Bélier au tempérament de feu. Et on peut dire qu'il faudra toujours une façon originale de briser la glace pour impressionner un Verseau.