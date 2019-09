Astro : comment vous gérez la rupture selon votre signe

Quand on voit à quel point les astres peuvent influencer notre personnalité ou nos choix amoureux, pas étonnant qu’ils conditionnent aussi notre manière de gérer la rupture. Si vous venez de vous séparer et vous demandez quelle est la meilleure façon d’aller de l’avant, commencez par lire ce que font les gens de votre signe. On vous laisse lancer le diapo pour y voir plus clair.