4 jarres à souhaits pour s’initier à la sorcellerie à la maison

L'année n'est pas encore terminée, mais on peut déjà dire avec certitude que 2020 est une année pas comme les autres (pour ne pas dire une année de m***e). Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas se fixer des objectifs et faire de notre mieux pour attirer de bonnes choses dans notre vie. Alors pourquoi ne pas réveiller la soeur Halliwell qui sommeille en nous, et tenter de jeter un sortilèges ou deux pour concrétiser nos intentions et réaliser nos objectifs ?