Parallèlement à ce regain d'énergie, il est tout à fait naturel de fixer des intentions ou des résolutions en faveur de votre bien-être physique, explique Amy B. Scher , spécialiste de la guérison corps-esprit et autrice de How To Heal Yourself When No One Else Can . "Les gens ont tendance à commencer par s’intéresser aux régimes et à leur mode de vie parce que, d'une certaine manière, c'est plus facile que d'admettre ce que nous ressentons", dit-elle. "Car que sommes nous censés faire ensuite ?"