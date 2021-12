So setzt du sinnvolle Ziele für’s neue Jahr

Im Zuge dessen ist es also nichts Ungewöhnliches, Vorsätze zu machen, die das körperliche Wohlbefinden betreffen, sagt Amy B. Scher , Expertin für Geist-Körper-Heilung und Autorin von How To Heal Yourself When No One Else Can . „Wir Menschen neigen dazu, uns zuerst mit unserer Ernährung und unserem Lebensstil zu befassen, weil das in gewisser Weise einfacher ist, als die Wahrheit darüber zu erfahren, wie wir uns fühlen“, sagt sie. „Denn was dann?“