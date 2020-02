Pour ceux qui pratiquent la numérologie, le monde peut être compris en observant les schémas numériques qui nous entoure. Mais plus encore, cette discipline spirituelle est aussi perçue par ses adeptes comme une excellente manière de comprendre notre moi intérieur. À l'aide d'un simple calcul donc, n'importe qui devrait être en mesure de découvrir son numéro de chemin de vie, un nombre à un chiffre qui, dit-on, révèlerait votre identité profonde, vos valeurs les plus importantes et les défis qu'il vous reste à relever.

Pour calculer son chemin de vie, il suffit de partir de votre date de naissance et de la réduire à sa valeur numérique. Par exemple, si vous êtes né le 5 juillet 1989, vous devrez d'abord identifier la valeur du jour, du mois et de l'année de votre naissance. Dans le cas présent, le mois de juillet est le septième mois, donc il est équivalent au nombre 7. Le jour de naissance ici sera évidemment le cinq. Enfin, votre année de naissance pourra être réduite à un seul chiffre, en commençant par additionner les chiffres qui la constitue (ici, 1+9+8+9 = 27) puis en additionnant les chiffres de cette somme (2+7 = 9). Vous avez donc maintenant trois chiffres à additionner (7+5+9 = 22) et une autre somme à réduire (2+2 = 4).

En fonction de votre date de naissance, il se peut qu'après cette étape, vous obteniez un autre nombre à deux chiffres - il suffit de continuer à additionner les sommes jusqu'à ce que vous obteniez un chiffre unique. Dans cet exemple, c'est le 4.

Si vous êtes totalement novice en matière de numérologie, mais que vous vous y connaissez en astrologie, la numérologue Felicia Bender conseille de voir ce chiffre comme votre autre signe du zodiaque - autrement dit, une représentation à la fois de votre personnalité et de votre avenir. "Elle vous permet de savoir quelle est votre expression véritable et aussi quelles seront vos tendances et vos obstacles", dit-elle. En d'autres termes, ce chiffre peut vous en dire beaucoup sur votre personnalité, mais, ce qui est peut-être plus important encore, il vous suggère quel sera le but principal de votre vie.

Pour reprendre notre exemple précédent, le numéro quatre de la trajectoire de vie suggère que vous vous épanouissez dans une structure et que vous avez besoin de sécurité. Lorsque vous travaillez dans le cadre des paramètres de votre numéro de chemin de vie, par exemple en suivant une routine régulière et en maintenant votre santé, vous vous sentirez plus présent, nous dit Felicia. "Lorsque nous sommes en phase avec notre objectif, nous nous sentons sur la bonne voie, énergisés et en phase avec notre objectif", dit-elle.

En revanche, si vous êtes sur le quatrième chemin de la vie et que vous prenez des décisions risquées, que vous faites des dépenses inutiles ou que vous sautez votre examen médical annuel, vous vous sentirez probablement hors de votre élément et déboussolé. "Tout ce que nous vivons dans notre vie a un rapport avec ce but ultime - tout", dit-elle. Voici donc les neuf numéros de chemin de vie selon la numérologie, avec l'interprétation de notre experte en prime.