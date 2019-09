« Certains aspects à envisager sont : comment les cartes se reflètent les unes sur les autres, et l’élément qui revient le plus souvent, » explique Giberson. Iel ajoute qu’il est également possible d’examiner la numérologie des cartes (par exemple, si vous tirez quatre cartes et que trois de ces cartes sont des six, je songerais à regarder quelle signification a ce chiffre »), les symboles récurrents, la signification que revêt généralement cette carte, la couleur prédominante, le lien avec la théorie des couleurs ou chakras et la façon dont les personnages représentés sur les cartes interagissent dans le jeu. N’hésitez pas à consulter un support de référence , ou même Google, pour vous aider à déchiffrer les significations potentielles. Si tout ceci vous semble trop compliqué, vous pouvez également commencer avec une seule carte — et garder à l’esprit que, « comme chaque personne lisant les cartes tarot est différente, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire les tarots.»