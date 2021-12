La numérologie nous dit que 2022 sera une belle année

Pour rappel : la numérologie est un système de croyance basé sur l'idée que les chiffres de un à neuf ont une signification spirituelle et symbolique. Pour trouver la numérologie de l'année, il faut calculer ce que l'on appelle l'année universelle. Felicia Bender , numérologue et autrice de Redesign Your Life : Using Numerology To Create the Wildly Optimal You et The Ultimate Guide to Numerology, a précédemment déclaré à Refinery29 que le chiffre universel de l'année est une présence énergétique, un système de soutien ou un thème que nous expérimentons tous globalement au cours d'une année spécifique.