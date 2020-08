Zaubergläser: 3 Rituale für mehr Liebe, mehr Geld & weniger negative Energie

Bevor es losgeht will ich aber noch etwas klarstellen: Zauberei ist eine Kunst, keine Religion. Jede*r kann sich an ihr versuchen – ganz gleich, welche Religion er oder sie hat. Und natürlich können auch nicht-religiöse Menschen die folgenden Rituale durchführen. In der Zauberei gibt es viele verschiedene Wege, denen du folgen kannst und selbst keinem Weg folgen zu wollen, ist eine Wahl, die du treffen kannst. Es gibt kein richtig oder falsch – jedes Ritual, jede Praktik, jeder Spruch da draußen hat seine Berechtigung. In dem Moment, in dem du entscheidest, ein*e Zauber*in zu sein, ist der Moment, in dem du es bist. Du musst nicht erst einer Zeremonie beiwohnen oder einen Aufnahmeprozess bestehen. Das ist hier alles ganz casual. Also probier's einfach aus, geh mit einem offenen Geist an die Sache heran.