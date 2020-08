5 Edelsteine, die negative Energien abwenden sollen

Neben Edelsteinen, die positive Dinge in unser Leben bringen sollen, gibt es auch welche, die negative von uns fernhalten sollen. Sie schützen uns vor bösen Geistern, schlechter Energie und unheilvollen Gedanken. Und das Schöne an ihnen ist, du musst gar nicht zu 100 Prozent an ihre Kraft glauben, damit sie wirksam sind. Du kannst sie auch ganz einfach als visuelle Erinnerung dafür nutzen, optimistischer zu sein und zu denken. Als einen Reminder, den du immer in die Hand nehmen kannst, wenn du für einen Moment innehalten und an deine Intentionen, deine Ziele und deine Werte denken möchtest. Oder du nimmst sie einfach, um deine Wohnung zu dekorieren.