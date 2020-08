5 cristaux qui repoussent l’énergie négative

Il y a aussi toute une catégorie de cristaux qui sont censés offrir une protection - contre les mauvais esprits, l'énergie négative des autres, les pensées déprimantes. Et même si vous ne croyez pas entièrement aux pouvoirs des pierres , elles peuvent être un moyen de se fixer un objectif, un rappel visuel pour que vous essayez de penser ou de parler de manière plus positive. De plus, elles servent aussi de décoration.