10 rêves courants et leur signification

On pensait autrefois que les rêves étaient des avertissements surnaturels des dieux. Les Égyptiens considéraient même les personnes qui faisaient des rêves agités comme "bénis des Dieux", car on pensait qu'ils étaient en me sure d'atteindre la sagesse divine pendant leur sommeil.

Si l'on s'avance au XXe siècle, avec des personnalités marquantes telles que Sigmund Freud et Carl Jung, les rêves ont plutôt tendance à être perçus comme un outil, capable de nous renseigner sur notre inconscient, autrement dit, nos pensées refoulées.

Aujourd'hui, cependant, comme nous l'explique le psychothérapeute Matthew Bowes : "La science contemporaine sur la psychologie des rêves est quelque peu divisée. Certains croient que les rêves n'ont aucun sens et, à l'extrême, ne sont que des détritus cérébraux aléatoires. Alors qu'à l'autre extrémité du spectre [se trouve la croyance] que les rêves sont une partie essentielle du maintien de notre bien-être émotionnel, physique et mental, qui permettraient au cerveau de gérer les traumatismes, prendre conscience de soi et de trouver les réponses aux dilemmes de la vie éveillée".

Mais si rêver est une chose, en comprendre les messages cachés en est une autre.

Nous avons donc demandé à notre psychothérapeute Bowes (et à vous-même) de nous donner un petit coup de main pour analyser certains des rêves les plus courants de notre équipe (oui, oui). Voici ce que ça donne...