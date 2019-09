Je me demandais si ça allait durer, mais ça prenait de plus en plus d’ampleur. Deux mois plus tard, j’ai donc posé ma démission et immédiatement de nouvelles portes se sont ouvertes, ce qui me confirmait que j’étais sur la bonne voie. J’aime devoir ne dépendre que de moi-même, mais c’est beaucoup de travail. Je reçois de nouveaux e-mails tous les jours et je vais devoir apprendre à décider de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l’est pas, parce que c’est vraiment non-stop – Je ne prends même jamais de week-end. En ce moment, je gagne le double de ce que je gagnais chez Vogue. Je gagne autour de 1 750-2 630 € par mois avec les lectures astrales, 1310 € avec les rédactions d’articles et autour de 390-440 € pour ce qui est des évènements. Ce qui fait au total autour de 3 500€ par mois, alors que chez Vogue, je gagnais probablement autour de 2 014 €. On croit que je ne gagne pas ma vie avec l’astrologie– mes parents ne me soutiennent pas du tout [financièrement]. Juste avant mon départ, mes chefs m’ont dit, « j’espère que tu avais fait des économies ! J’imagine que tes parents t’aident ? » Non, je paye mon loyer, comme une grande. Je suis totalement indépendante.