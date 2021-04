Astro : que signifie vraiment être un signe de feu ?

Si le signe du Bélier est représenté par un bélier à cornes, il est également régi par Mars , la fougueuse planète de la guerre, et lorsqu'il s'agit de passion, rares sont celles et ceux qui peuvent livrer une véritable bataille comme un Bélier. En astrologie, le Bélier gouverne la tête et il est donc logique qu'il se lance parfois tête baissée et soit impétueux. On sait aussi qu'il fait preuve d'un grand courage. Donnez-lui une cause, une grande histoire d'amour, une bête noire - un Bélier ne demande que ça !