Ich erinnere mich nicht an die ersten Geldgespräche, die ich mit meinem Mann führte. Wahrscheinlich war es eins dieser merkwürdigen Gespräche bei den ersten Dates; dieser Moment, in dem beiden herumdrucksen, wenn es ums Zahlen geht. Sehr wohl erinnere ich mich allerdings an das erste Mal, als wir über eine größere Anschaffung sprachen. Er war damals noch in einer Band. Ich war gerade zu Besuch bei meiner Familie als Ken anrief und fragte, ob es in Ordnung sei, 200 Dollar für einen Bassverstärker auszugeben. Wir hatten bereits über eine gemeinsame Wohnung gesprochen, hatten den Plan aber noch nicht umgesetzt. Ich war begeistert von seinem gedanklichen Vorstoß. Ich sah es als Zeichen, dass er sich unserer Beziehung sicher war und sich mit mir wohlfühlte.