Seit mein Mann der Hauptverdiener in der Beziehung ist, jagen mich die Schuldgefühle

Wie hat es euch nach Shanghai verschlagen?

Mein Mann bekam das Angebot, mit einem Austauschprogramm nach China zu gehen, wenn er seinen Abschluss machen würde. Also ging er hier zurück an die Uni und ich suchte mir daraufhin einen Job, der auf sechs Monate befristet war. Ich bekam dann das Angebot mit dem Job nach San Francisco zu gehen, aber für mich machte es mehr Sinn, hier in Shanghai zu bleiben. Wir wollten einfach nicht voneinander getrennt sein. Ich wurde also Freiberuflerin und obwohl ich genauso viel verdiene wie zuvor, fühlt es sich trotzdem seltsam an. Die flexiblen Arbeitszeiten sind ein echter Vorteil, aber von zuhause aus zu arbeiten, verändert so einiges. Wenn zum Beispiel die Wäsche fertig ist, hole ich sie zuerst aus der Waschmaschine, das lenkt ab.