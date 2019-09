Der Clue: Sogar selbsternannten Feministinnen geht es so. Eine Bekannte von mir, auf die Beschreibungen wie cool, stark und engagiert zutreffen, die alleinerziehend ist, während sie gleichzeitig die Karriere ihres Lebens hinlegt und dabei auch noch verdammt gut aussieht, empfahl mir einst ein Buch mit dem Titel The Rules, oder, wie ich es nenne: Das Alte Buch der Anti-Feministischen Dating-Regeln. Sie war der Meinung, dass mir die Ratschläge in diesem Buch, die Geschlechterrollen und alle nur denkbaren Klischees ausreizen, mir dabei helfen würden, einen Mann zu finden, der mich endlich wirklich gut behandeln würde. Eine dieser Regeln lautete: „Eine Frau hat niemals den Kontakt zu einem Mann zu initiieren.“ Es ging hierbei um die Jagd! Wenn man als Frau einen Mann umwirbt, ihn anspricht und gar anbietet, das Essen zu zahlen, ist man verzweifelt – und der Mann, so er es denn annimmt und sich darauf einlässt, ist ein Weichei. Frau sollte sich stattdessen in ihrer Geheimnistuerei üben und niemals klare Aussagen darüber treffen, ob sie denn tatsächlich am Mann interessiert sei oder nicht. Kokettieren und ihn im Dunklen stehen lassen. Bitte schön? Genau das.



Traditionelle Geschlechterrollen waren mir nie koscher, selbst, wenn ich davon profitierte. Eineinhalb Jahre ging ich mit einem Typen aus, der alle Rechnungen übernahm – nennen wir ihn Billy. Billy scheute keine Ausgaben, wenn es darum ging, mich materiell zu verwöhnen. Vor ihm hatte ich eine ganze Weile nur Affären mit Kreativen und Künstlern, die geldtechnisch konstant am Existenzlimit lebten. Diese Art der finanziellen Verlässlichkeit war also komplett neu für mich, und durchaus verführerisch. Doch irgendwann merkte ich, dass Billy versuchte, damit etwas zu kompensieren. Er fühlte sich nicht männlich genug und hatte ein Mittel gefunden, mit dem er sich nun vermeintlich stark machen konnte. Irgendwann wurde es zu einem Druckmittel: er bezahlte alles, dafür sprach er mir jegliches Recht ab, Kritik an unserer Beziehung zu üben. Es fühlte sich an, als wäre ich sein Eigentum und er müsste mich in Stand halten.



Weiter zu Urteilstyp 2: „der Feige“ war meist ein wohlwollender Mann, der aus misslungenen Erfahrungen mit anderen Feministinnen, die ihm die Tür vor der Nase zuknallten, wenn er sie ihnen aufhalten wollte, so traumatisiert hervorging, dass er es einfach sein ließ. Aus Sicherheit. Nur für den Fall, dass ich darauf bestand, selbst zu bezahlen. Und weil wir das Kind beim Namen nennen wollen: sein Verhalten war ja kein bisschen anders als das, was ich da die ganze Zeit über tat: abwarten und gucken, was mein Gegenüber tut. Ironie von vorne bis hinten!