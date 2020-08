Cette mentalité s’insinue jusque chez certaines feministes auto-proclamées. Une femme que je connais - une mère célibataire, une dure à cuire et une femme ambitieuse toujours tirée à quatre épingles - m'a recommandé une fois de lire The Rules, ou ce que j'aime appeler le Grand livre des conseils anti-féministes. Elle estimait que ces conseils, qui poussent les stéréotypes de genre à l'extrême, m'aideraient à trouver des mecs qui me traiteraient "comme il faut". L'une des "Règles" stipule qu'une femme ne doit jamais initier le contact avec un homme, pour quelque raison que ce soit, jamais, jamais, parce que, vous comprenez, il faut le laisser vous chasser ! Si vous prenez l'initiative de demander à un homme de sortir avec vous, ou si vous lui proposez de payer la note, ça signifie que vous êtes désespérée. Ce qu’il faut faire ? Le laisser deviner si vous êtes intéressée ou non, en restant le plus mystérieuse possible. Et bien laissez moi vous dire que cette façon de procéder ne me convient absolument pas.