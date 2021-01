Du willst 2021 mehr Geld sparen? Versuch’s mit diesen 7 Challenges

Wenn du dich an Silvester in deinem Umfeld zum Thema Neujahrsvorsätze umhörst, dürftest du dabei wohl immer dieselben Antworten bekommen: Mehr Sport Weniger Alkohol ! Und auf jeden Fall: jeden Monat ein bisschen (mehr) Geld beiseitelegen!Klingt erstmal löblich; meistens scheitern diese tollen Pläne aber ganz schnell an der Umsetzung. Denn wo sollst du am besten mit dem Sparen anfangen? Und vor allem: Wie hältst du dich selbst davon ab, den hart verdienten Lohn – ups! – ganz schnell wieder zu verprassen Um dein Geld in den Griff zu bekommen, brauchst du aber keinen BWL-Abschluss: Es gibt jede Menge kreative, simple Herangehensweisen für wirklich jedes individuelle Budget, die dich gezielt davor stoppen, voreilig das Sparschwein zu zerdeppern.Bevor du dich durch unsere Spar-Challenges scrollst, ein kleiner Disclaimer vorweg: Nicht jeder Trick ist für jede:n machbar, insbesondere nach dem finanziell womöglich schwierigen Jahr 2020. Aber selbst wenn du es dir und deinem Konto gerade (noch) nicht zutraust, dich an eine der Spar-Challenges heranzuwagen, inspirieren sie dich vielleicht doch dazu, dein Geld kritischer im Auge zu behalten!