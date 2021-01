Dry January adé: Hilft ein „Konterbier“ wirklich gegen den Kater?

In anderen Worten: Man hat einen Kater, wenn der Blutalkoholspiegel zu sinken beginnt und der Körper anfängt, den Alkohol abzubauen. Wenn du etwas mehr trinkst, steigt dein Blutalkoholspiegel an. So verspürst du die intensiven Symptome, die mit einem Kater und dem Alkoholentzug verbunden sind, nicht mehr. ABER: Dieses Gefühl ist nur von kurzer Dauer.