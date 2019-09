Das erste, was du nach einer durchzechten Nacht isst, entscheidet maßgeblich über dein weiteres Wohlbefinden: Entweder wirst du deinen Kater los, bevor er Zeit hatte, sein vollstes Potential zu entwickeln oder du zerstörst deinen Verdauungstrakt für den Rest des Tages. Am besten hast du das rettende Hangover-Food nach dem Aufstehen (fast) direkt griffbereit, denn Einkaufen ist bei Schwindel und Übelkeit wirklich das Letzte, was man tun möchte. Du merkst: Das Essen vor und nach dem Feiern erfordert fast genauso viel Planung und strategisches Denken, wie die Fete selbst