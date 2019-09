9 Snacks zum Vorglühen, damit der Partyabend kein böses Ende nimmt

Das Thema „Essen vor der Partynacht” ruft im Refinery29-Büro unterschiedliche Reaktionen hervor. Während der Eine „sowieso immer mit einem Döner nach Hause geht” ist die Andere vor dem Feiern so „aufgeregt”, dass kein Hungergefühl aufkommt. Keine perfekte Lösung, denn ein nicht vorhandenes Essverhalten führt meist zu einem miesen Kater am Morgen danach . Auf leeren Magen zu trinken kann man sich mit süßen 18 Jahren vielleicht noch leisten, aber spätestens ab den späten 20ern sollte man doch etwas weiter in die Zukunft denken als fünf Minuten und sich eine Grundlage schaffen.