Verkatert? Mit diesen 9 Filmen überstehst du selbst den schlimmsten Hangover-Tag

Das Einzige, was jetzt überhaupt noch in Frage kommt ist, dich von deiner Übelkeit, deinen Schmerzen und deiner Reue mit einem Film abzulenken. Du solltest dir aber auf keinen Fall einen neuen Streifen raussuchen. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, Risiken einzugehen. Oh, nein. Du willst Comfort Food für die Seele. Einen altbekannten Freund, der dich auf deinem langsamen, beschwerlichen Weg in die Realität begleitet. In den nächsten beiden Stunden gibt es nur dich und deinen Fernseher (oder Laptop).