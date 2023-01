Avatar: The Way of Water verfälscht unser Bild von Kolonialismus

Viele erinnern sich bestimmt noch an die Story der blauen Alien-Spezies und ihren Kampf gegen die menschlichen Eindringlinge, aber die meisten haben sicher vergessen (oder gar nicht erst mitbekommen), dass der zentrale Konflikt in Avatar allegorisch für den Kolonialismus steht. Eine ignorante, aggressive, geldgierige Firma will mit militärischer Unterstützung die heilige Heimat indigener Communitys zerstören, um dadurch an wertvolle Ressourcen zu kommen – klingt ein bisschen vertraut, oder? Tatsächlich hat James Cameron sogar zugegeben, dass Avatar von der Kolonialisierung Nordamerikas inspiriert ist. In Gerichtsdokumenten aus einer Plagiat-Verhandlung, in der der Visual-Effects-Künstler Gerald Morawksi dem Regisseur Cameron vorwarf , er habe die Idee zum Film von ihm gestohlen, ist auch eine eidesstattliche Erklärung von Cameron enthalten, in der er erklärte, wie ihm die Idee zum Film kam. „Avatar ist eine Science-Fiction-Nacherzählung der Geschichte von Nord- und Südamerika in der frühen Kolonialzeit“, steht in dem Statement. „Avatar bezieht sich sehr deutlich auf die Kolonialzeit der amerikanischen Kontinente, auf den Konflikt und das Blutvergießen zwischen den militärischen Aggressoren aus Europa und den indigenen Völkern. [Im Film] steht die Erde für Europa. Die Na’vi sind die Native Americans . Das soll gar nicht subtil sein.“