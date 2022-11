Darum sehen wir gerade so viele Rom-Coms

Diese Zeitspanne als die Rückkehr der Liebeskomödie zu bezeichnen, ist nicht ganz korrekt, denn Liebeskomödien sind schon seit einer Weile wieder da – zumindest auf unseren Fernsehbildschirmen. Während wir im Jahr 2022 ein großes Wiederaufleben der Liebeskomödie auf den Kinoleinwänden erleben, sieht Scott Meslow, der Autor von From Hollywood with Love: The Rise And Fall (And Rise Again) Of The Romantic Comedy , den Sommer 2018 als den entscheidenden oder maßgeblichen Moment, der die Renaissance der romantischen Komödie einleitete, wobei er sich ausschließlich auf die Sehgewohnheiten bei Streaming-Diensten stützt. „Netflix entdeckte anhand seiner Daten, dass die Leute sich alte Liebeskomödien wieder ansahen“, erklärt Meslow gegenüber Refinery29. „Sie lizenzierten Filme wie Pretty Woman, die sich sehr gut verkauften und von den Zuschauern immer wieder angeschaut wurden“ – ähnlich wie früher beim wöchentlichen Ausleihen deines Lieblingsfilms bei Videoworld (ähem, Cinderella Story, ähem). Netflix erkannte dieses Phänomen und beschloss, einen unterversorgten Markt zu erschließen. In der Zeit, die manche als „Sommer der Liebe“ bezeichnen, veröffentlichte der Streaming-Anbieter moderne Kultklassiker wie To All The Boys I've Loved Before , The Kissing Booth, Set It Up und Sierra Burgess Is A Loser