Die 51 besten Horrorfilme, um dich richtig zu gruseln

Versetze dich in das Jahr 2018 zurück. Es ist die Zeit vor der Pandemie und du machst dich auf den Weg ins Kino, um den neuesten Horrorfilm zu sehen – A Quiet Place. Du gehst zum Süßigkeitenstand und gönnst dir eine große Portion Popcorn und suchst dir einen Platz. Du ahnst nicht, dass du das Popcorn in den nächsten anderthalb Stunden nicht anrühren wirst, weil du Angst hast, auch nur das kleinste Geräusch zu machen. A Quiet Place ist der Beweis für die spektakuläre Sinneswirkung, die Horror auf uns hat. Wir spüren es an der Spannung in unseren Körpern, an der Beschleunigung unseres Atems und an der Stille, an die wir uns verzweifelt klammern.