Wieso manche Menschen keine Horrorfilme ertragen

Dazu kommen persönliche Erlebnisse. Margee Kerr ist Soziologin und Autorin des Buches: Scream: Chilling Adventures in the Science of Fear. Sie sagt: „Manche Menschen haben schlechte Erfahrungen mit Horrorfilmen oder Gruselgeschichten gemacht und assoziieren solche Sachen automatisch mit etwas Negativem. Das ist einfach Konditionierung. Es macht ihnen eben keinen Spaß, sich zu gruseln.“ Sie sagt außerdem, dass manche Menschen gruselige Filme als Ventil nutzen, um in einem geschützten Raum mit Stress und Angst umzugehen, ohne sich Konsequenzen im richtigen Leben stellen zu müssen. Das funktioniert aber lange nicht bei jedem. „Es kommt drauf an, ob die Leute erschreckt werden wollen, was sie erwarten und welche Art von Geschichten sie mögen,“ erklärt Kerr. „Rein psychologisch ist es so, dass, wir uns selbstbewusst und kompetent fühlen, wenn wir eine gruselige Situation durchstehen. Unser Gehirn unterscheidet da nicht zwischen Realität und Fiktion und wertet das „Durchlebte“, auch wenn es nur ein Film ist, als Erfolg. Das kann einen echten Boost fürs Selbstbewusstsein darstellen.“