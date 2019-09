Um uns in Sachen Liebe aber nicht vollkommen desillusionieren zu lassen, schauen wir uns von Zeit zu Zeit gerne mal eine Schnulze an. An Harry und Sally und Wie ein einziger Tag ist auch nichts verkehrt. Nur haben diese Filme eben nicht besonders viel mit unserer Realität zu tun. Wen wir lieben, warum und wo – diese Fragen sind heute komplexer denn je. In Zeiten, in denen Social Media vermeintlich mehr über ein Date aussagt als das erste Treffen selbst, wir ganze Abende damit verbringen, nach rechts und links zu swipen, in denen wir in unseren Beziehungen über Gleichheit und Ungleichheit, Gerechtigkeit und Putzpläne streiten, in denen wir tausend Optionen zu haben scheinen, reicht manchmal eben bei aller Liebe kein Hugh Grant, der verdutzt aus der Wäsche guckt.