12 films d’amour indépendants qui changent des comédies romantiques

C'est pourquoi on a tendance à se tourner encore et toujours vers le cinéma pour trouver du réconfort. C'est une façon de se dire qu'en amour, tout est bien qui finit bien. Et s'il n'y a rien de tel qu'un classique du genre tels que Coup de foudre à Notting Hill et Quand Harry rencontre Sally pour vous mettre du baume au coeur. Mais ces films cultes ne nous aident pas à réaliser que l'amour - qui nous aimons, pourquoi et où nous aimons - n'a jamais été aussi compliqué.