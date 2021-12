Les films de Noël sont trop indulgents avec les hommes toxiques

Il faut bien l'avouer, les comédies romantiques de Noël font partie de la catégorie des films "c'est tellement nul que ça en devient bon". Les intrigues simples et les moments joyeux en font des films agréables à regarder, en particulier à Noël, lorsqu'on se sent un peu plus fleur bleue. Mais en revoyant certains de mes vieux favoris, comme Love Actually et The Holiday, et en découvrant de nouvelles variantes du genre - principalement grâce aux films de Noël originaux de Netflix, A Christmas Prince, L'alchimie de Noël et, plus récemment, Love Hard - j'ai réalisé que mon côté sentimental m'avait empêchée de voir le problème évident de tous ces films : ils mettent tous en scène des hommes toxiques. Que ceux-ci exploitent leur partenaire, demandent le maximum tout en faisant le minimum ou perpétuent des idées misogynes, la seule chose que les hommes de tous mes films de Noël préférés ont en commun est qu'ils attendent des femmes qu'elles les "réparent". Cette année, le premier film de Noël que j'ai regardé était l'une des nouvelles comédies romantiques de Noël de Netflix, Love Hard. On y suit Natalie (Nina Dobrev), qui parcourt 5 000 km à travers l'Amérique juste avant Noël pour surprendre l'homme avec lequel elle sort virtuellement depuis quelques semaines. Le twist ? À son arrivée, elle se rend compte que Josh (Jimmy O. Yang), son amoureux à distance, n'est pas celui qu' il prétend être. Love Hard possède toutes les caractéristiques qu'on attend d'un film de Noël : deux stars BG, un·e amoureuse·x qui ne se doute de rien, de bonnes répliques. Les protagonistes chantent même une version de "Baby, It's Cold Outside" qui révèle ses connotations misogynes du classique de Nöel. Mais lorsque le film s'est terminé, j'ai ressenti un étrange sentiment d'insatisfaction. Il se termine (et permettez-moi d'insérer ici une alerte *spoiler* extrêmement prévisible) par Josh et Natalie qui tombent amoureux tandis qu'elle fait abstraction de son usurpation d'identité comme s'il s'agissait d'une simple discussion sur ce qu'on va bouffer ce soir.