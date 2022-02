Il faut qu’on parle de cette scène de sexe torride pendant les règles

Comme le dit parfaitement Ita O'Brien , coordinatrice d'intimité pour I May Destroy You : "La moitié de la population passe environ 40 ans de sa vie à avoir ses règles, une semaine par mois, mais combien de fois le voit-on représenté ? Il est si important que les règles fassent partie des récits de nos vies. Les téléspectateurs, femmes et hommes, peuvent apprendre que le sexe pendant les règles n'a pas à être embarrassant ou entouré de secret". Les personnes ayant un vagin et leurs corps sont complexes, et ont la capacité d'être à la fois fonctionnels et sexy. C'est exactement pourquoi ces représentations tridimensionnelles et nuancées de toutes les facettes de notre expérience vécue sont de la plus haute importance. Ces scènes évoquent également des vérités biologiques réelles : au cours d'un cycle menstruel classique, la plupart des personnes ressentent une poussée de libido - ce qui signifie que nous pouvons être plus excité·e·s pendant nos règles - et il est scientifiquement prouvé que les orgasmes soulagent les douleurs liées aux règles