Qu’est-il arrivé à Morpheus dans Matrix Resurrections ?

C'est là qu’intervient Morpheus, ou plutôt une version de lui. Le personnage ne ressemble pas du tout au Morpeus de nos souvenirs, et c'est parce qu'il n'est pas vraiment le même que celui avec lequel nous avons grandi. Ce Morpheus (joué par Abdul Mateen II) est en fait un programme que Thomas/Neo a créé à partir de son subconscient pour son jeu vidéo populaire, à la fois nouveau et ancien ; nouveau dans le sens où il n'est pas un être humain mais un code créé par l'homme, et ancien dans le sens où il est un curieux amalgame du vrai Morpheus (Fishburne) et de Smith (Weaving). Si nous le rencontrons initialement sous la forme d'un programme œuvrant au sein de la Matrice pour maintenir le statu quo, au fond, il reste Morpheus, ce qui signifie que son véritable objectif est d'aider l'Élu à réaliser son destin et à vaincre l'intelligence artificielle qui maintient les humains en esclavage. La seule différence ? Il n'a pas de corps physique et ses fonctions sont limitées en dehors du monde informatique. (En prime, sa garde-robe upgradée est étonnamment encore plus fabuleuse qu'auparavant).