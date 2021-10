Nous avons décidé de dénicher les films sans gore les plus flippants que nous avons pu trouver. Et vous savez ce que nous avons découvert ? Si l'on élimine la violence choquante du genre, il reste une quantité impressionnante de films d'horreur vraiment bien faits. Ces films vont des grands classiques comme Rosemary's Baby à des films plus modernes comme Paranormal Activity. (Et oui, les ami·es, l'horreur moderne ne se limite pas à Saw !) Forts en frissons psychologiques et en séquences de suspense magistrales, ces films glacent le sang, mais ne sont pas pleins d'effusions de sang. (Nous ne pouvons cependant pas vous promettre qu'ils ne vous donneront pas la nausée. Un bon film d'horreur a tendance à avoir cet effet.)