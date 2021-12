13 films à regarder absolument en famille

Le temps passé en famille est précieux, mais même la personne la plus patiente du monde peut finir par s'ennuyer après avoir passé plusieurs jours avec ses proches. Que vous deviez aider vos parents à ranger le garage, essayez de divertir vos jeunes frères et sœurs et cousin·es, ou que vous vous efforciez simplement d'éviter de parler de politique avec l'un de vos proches, au bout d'un moment, on a tous besoin de faire une pause. Et quand ce moment arrive, la meilleure chose à faire est de se tourner vers un bon film, qui met tout le monde d'accord. Si vous ne connaissez que trop bien ce besoin, sachez qu'il existe une grande sélection de films familiaux disponibles en streaming.