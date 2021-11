12 films de Noël pour vous mettre dans l’ambiance des festivités

Ce film d'animation musical est basé sur le livre du même nom publié en 1985 et, aussi cliché que cela puisse paraître, il me rappelle la magie de Noël que l'on adore quand on est enfant et que l'on revoit avec tendresse quand on est adulte. J'ai 29 ans et je ne me sens pas trop vieille pour regarder ce film, dans lequel un jeune garçon qui doute de l'existence du Père Noël se lance dans une aventure magique vers le pôle Nord à bord du train Pôle Express lorsque celui-ci s'arrête mystérieusement devant sa maison et que le conducteur (Hanks) le fait entrer.