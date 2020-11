Le film Holidate de Netflix inspirera-t-il une nouvelle tendance dating ?

En ce qui concerne les tendances en matière de rencontres, le 'holidating' est encore relativement obscure, explique Moraya Seeger DeGeare , thérapeute conjugale et familiale agréée et co-directrice de BFF Therapy à Beacon, NY. (Ce n'est pas du wokefishing ). Mais si Holidate a été le film le plus chaotique et le plus discutable que j'ai vu de toute l'année, sa tactique de rencontre homonyme peut en fait avoir certains avantages.